قبل الذهاب للمسجد.. أهم النصائح التي أعلنتها "الصحة" لأداء صلاة الجمعة

وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح إلى المواطنين لحمايتهم من انتقال فيروس كورونا المستجد، خلال صلاة الجمعة في المساجد.





وقالت الوزارة إنه يجب الحرص على ارتداء الكمامات، والحرص علي التباعد الاجتماعي، وترك مسافة متر بين كل شخص والآخر، والحرص على غسيل اليدين باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول وتجفيفها جيدا في حال لمس أي سطح.





وطالبت الوزارة تحديد مسافات وعلامات بين المصلين، وضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلا للضرورة.



