الأمم المتحدة: 12.4 مليون سوري لا يحصلون على الغذاء بانتظام

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن حوالي 60 بالمئة من السوريين لا يصلهم الغذاء بشكل منتظم، مشيرة إلى أن هناك خطة جديدة يجري العمل عليها لإيصال المساعدات.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن، عبر الفيديو، حول الأزمة الإنسانية في سوريا، إن "12.4 مليون سوري لا يحصلون بانتظام على ما يكفيهم من الغذاء الآمن".

وأفاد بأن "حوالي 4.5 ملايين شخص إضافي انضموا إلى السوريين غير القادرين على الحصول على الغذاء بانتظام، خلال العام الماضي"، معتبرا أن "هذه الزيادة غير مفاجئة لأن الاقتصاد السوري الهش عانى من صدمات متعددة خلال الأشهر الـ18 الماضية، مثل الانخفاض الكبير بقيمة الليرة".

