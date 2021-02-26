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موعد مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، يوم 17 مارس المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائى من دوري أبطال أوروبا.


وستقام المباراة بين تشيلسي وأتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد حقق فريق تشيلسي الفوز على حساب أتليتكو مدريد في مباراة الذهاب، بنتيجة هدف دون رد، والذي احرزه المهاجم الفرنسي أولفيه جيرو بعد ضربة مزدوجة رائعة.

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