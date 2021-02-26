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موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:37 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحقيق الفوز الأول له فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يخرج الاسبوع المقبل لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات.


موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا
وتقام مباراة الزمالك والترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم الموافق 6 مارس فى تونس فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.


وكان الزمالك تعادل اللقاء الماضي ضمن مباريات الجولة الثانية أمام تونجيت السنغالي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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