مدرب الإنتاج: تأثرنا برحيل عناصر الفريق الهامة ونهدف للبقاء في الممتاز

كشف حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن أسباب تراجع مستوى الفريق خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.









وأكد صدقي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو أن الفريق تأثر بشكل كبير بسبب رحيل عناصره الهامة، في بداية الموسم، أمثال أحمد شديد قناوي و عامر محمد عامر و موسى دياوارا و محمد رجب و محمود البدري وغيرهم من العناصر الهامة.









وأشار إلى أن لآداء بدأ يتحسن بشكل تدريجي، مع تتابع المباريات، رغم أن النتائج غير مجدية حتى الآن.









وأوضح أنه تم بيع مجموعة كبيرة من اللاعبين و تصعيد بعض الناشئين للفريق الأول، مؤكداً أن الفريق يهدف إلى البقاء في الدوري المصري الممتاز.