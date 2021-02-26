Advertisements

مدرب الإنتاج: تأثرنا برحيل عناصر الفريق الهامة ونهدف للبقاء في الممتاز

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
كشف حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن أسباب تراجع مستوى الفريق خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.


وأكد صدقي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو أن الفريق تأثر بشكل كبير بسبب رحيل عناصره الهامة، في بداية الموسم، أمثال أحمد شديد قناوي و عامر محمد عامر و موسى دياوارا و محمد رجب و محمود البدري وغيرهم من العناصر الهامة.


وأشار إلى أن لآداء بدأ يتحسن بشكل تدريجي، مع تتابع المباريات، رغم أن النتائج غير مجدية حتى الآن.


وأوضح أنه تم بيع مجموعة كبيرة من اللاعبين و تصعيد بعض الناشئين للفريق الأول، مؤكداً أن الفريق يهدف إلى البقاء  في الدوري  المصري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 9 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على سوريا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

12:18 ص

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»