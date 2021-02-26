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تعرف على هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يتصدر النجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز مهاجم نادي اتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز رفقة ميسي نجم برشلونة.


وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:

1 – لويس سواريز – 16 هدفًا.
2 – ليونيل ميسي – 16 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 14 هدفًا.
4 – يوسف النصيري – 13 هدفًا.
5 – كريم بنزيما – 12 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 12 هدفًا
7 – ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.
8- خوسيه موراليس – 10 أهداف.
9 – روجر مارتي – 9 أهداف.
10 – ياجو أسباس – 9 أهداف.
11 – ماركوس يورينتي – 8 أهداف.
12 – كيكي – 7 أهداف.
13 – سيرخيو كاناليس – 7 أهداف.
14 – أنطوان جريزمان – 6 أهداف.
15 – كارلوس سولير – 6 أهداف
16 – جواو فيليكس – 6 أهداف

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