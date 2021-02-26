Advertisements

موعد مباراة محمد صلاح المقبلة في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:25 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم متابعة مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق ليفربول الإنجليزي والذي لعب لصفوفه النجم المصري محمد صلاح ونظيره فريق لايبزج الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.


ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره لايبزج يوم الأربعاء الموافق 10 مارس المقبل ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق لايبزج في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.


وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد لايبزج في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة.


يذكر أن فريق ليفربول كان قد تمكن من الفوز بثنائية نظيفة على لايبزج في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار تهمك

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على سوريا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

12:18 ص

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»