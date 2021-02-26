موعد مباراة محمد صلاح المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم متابعة مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق ليفربول الإنجليزي والذي لعب لصفوفه النجم المصري محمد صلاح ونظيره فريق لايبزج الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.









ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره لايبزج يوم الأربعاء الموافق 10 مارس المقبل ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق لايبزج في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.









وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد لايبزج في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة.









يذكر أن فريق ليفربول كان قد تمكن من الفوز بثنائية نظيفة على لايبزج في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.