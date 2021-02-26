Advertisements

بفوزه على اتحاد طنجة.. الرجاء يطارد الوداد على صدارة الدوري المغربي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
Advertisements
حقق نادي الرجاء البيضاوي الفوز على نظيره اتحاد طنجة بنتيجة 2-0 أمس الخميس في إستاد محمد الخامس بالدار البيضاء في دوري المحترفين المغربي.


ورفع الرجاء رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن جاره ومنافسه التقليدي الوداد المتصدر، بينما تراجع اتحاد طنجة للمركز السابع بعشر نقاط إثر هزيمته الثالثة على التوالي.


وانتظر الرجاء حتى الدقيقة 42 ليفتتح التسجيل عبر ضربة رأس للمهاجم وائل نوح السعداوي بعد تمريرة عرضية من عبد الإله الحافيظي.


وعاد الحافيظي ليرسل تمريرة بينية للمهاجم بن مالونجو جعلته في وضع انفراد بالحارس هشام المجهد ليعزز النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 13 ساعة

في مقدمتهم توني كروس.. نجوم كرة القدم يتعرضون للكراهية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على سوريا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

12:18 ص

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»