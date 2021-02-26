بفوزه على اتحاد طنجة.. الرجاء يطارد الوداد على صدارة الدوري المغربي

حقق نادي الرجاء البيضاوي الفوز على نظيره اتحاد طنجة بنتيجة 2-0 أمس الخميس في إستاد محمد الخامس بالدار البيضاء في دوري المحترفين المغربي.









ورفع الرجاء رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن جاره ومنافسه التقليدي الوداد المتصدر، بينما تراجع اتحاد طنجة للمركز السابع بعشر نقاط إثر هزيمته الثالثة على التوالي.









وانتظر الرجاء حتى الدقيقة 42 ليفتتح التسجيل عبر ضربة رأس للمهاجم وائل نوح السعداوي بعد تمريرة عرضية من عبد الإله الحافيظي.









وعاد الحافيظي ليرسل تمريرة بينية للمهاجم بن مالونجو جعلته في وضع انفراد بالحارس هشام المجهد ليعزز النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.