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عزمي محيلبة يتأهل لنهائي الإسكيت بكأس العالم للرماية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
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تمكن المصري عزمي محيلبة من الفوز على منافسيه في مسابقة الاسكيت على مستوى فردي الرجال ببطولة كأس العالم للرماية، المقامة حاليا في مصر، حيث جاءت أرقامه في المسابقة 121 من 125.

بهذه النتيجة، تأهل محيلبة لنهائي الاسكيت "فردي الرجال"، والمقرر إقامته في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المزمع أن يتنافس البطل المصري مع رماة من جمهورية التشيك وقطر.

وأكد محيلبة في تصريحات للموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم أنه يسعي لمواصلة جهوده في البطولة لتحقيق الفوز بها، وتحقيق أرقام متميزة في الاسكيت، مشيرا إلى أنه يبدأ من الآن التركيز في نهائي الاسكيت رجال، وإضافة إنجاز جديد للرماية المصرية بالفوز بها.

وتستضيف مصر كأس العالم للرماية بالخرطوش "الاسكيت ، التراب" بمشاركة 400 من الرماة الدوليين ممثلين من مختلف دول العالم، وذلك خلال الفتره من 22 فبراير الحالي حتى الخامس من مارس المقبل.

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