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فورمولا وان: ريد بول يكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
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كشف فريق ريد بول النقاب، اليوم الثلاثاء، عن سيارته الجديدة التي سيخوض بها منافسات الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وتشبه السيارة "أر.بي"16.بي" الملونة بالألوان الزرقاء والصفراء والحمراء، سيارة الموسم الماضي.

والفارق الوحيد بين السيارتين هو عدم وجود رعاية أستون مارتن، حيث إن الشركة المصنعة سيكون لديها فريقها الخاص، وهو ريسينج بوينت الذي أعيد تسميته.

ولكن سيكون لدى ريد بول العديد من الإضافات الجديدة، حيث سيحل سيرجيو بيريز (الذي كان في ريسينج بوينت في السابق) محل ألكس ألبون، وسيكون زميله بالفريق ماكس فيرستابين.

وستكون السيارة "أر.بي.16.بي" مدعومة بمحرك هوندا وسيكون هذا المحرك هو الأخير للشركة اليابانية المصنعة في فورمولا-1 لاسيما وأنها ستترك فورمولا-1 بنهاية عام 2021.

وقال ريد بول الأسبوع الماضي إنه توصل لاتفاق مع هوندا لاستخدام وحدة الطاقة الخاصة بالشركة المصنعة اليابانية كأساس لمحركها الخاص بداية من 2022.

وتنطلق منافسات موسم فورمولا-1 مارس بسباق الجائزة الكبرى البحريني بعد تأجيل منافسات سباق أستراليا، الذي كان من المفترض إقامته قبله بأسبوع، بسبب وباء فيروس كورونا.

وتقام اختبارات ما قبل الموسم التي تستمر لثلاثة أيام في الفترة من 12 إلى 14 مارس في البحرين.

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