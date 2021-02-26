وزيرة التضامن: «2 كفاية» يقدم خدماته بفعالية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل





أستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، تقريرًا مفصلًا عن نشاط مشروع "2 كفاية " مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل"،مؤكدة أنه علي الرغم من جائحة كورونا فأن المثقفات المجتمعيات يقمن بإتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس وأن المشروع مازال يقدم خدماته بفعالية للأسر المستفيدة من تكافل سواء من خلال التوعية أو تقديم خدمات تنظيم الأسرة،وذلك لاستكمال تحقيق أهداف المشروع في الحد من الزيادة السكانية، كمشكلة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لما لها من تأثير علي معدلات التنمية.



وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعى أنه خلال شهر يناير الماضى بلغ عدد زيارات طرق الأبواب249،200 ألف زيارة من إجمالى ٥،٣٠٦،٧١٣ زيارة، مشددة على أن نسبة تحقيق المستهدف من الزيارات قد بلغت ١١٥٪؜، كما أن عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة قد وصل إلى 41،642 سيدة من إجمالى 745،782 سيدة.



ولفتت نيفين القباج، إلى أنه خلال شهر يناير الماضى وصل عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة إلي 5974 سيدة من إجمالى 107،456 سيدة خلال الفترة من 112019 حتى 3112021.



ومن جانبها أكدت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع 2 كفاية، أن دور وزارة التضامن الاجتماعى هو دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، موضحة أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع، وفي هذا الإطار فقد تم الانتهاء من تطوير وتجهيز عدد ٦٤ عيادة تنظيم أسرة وتزويدها بالقوى البشرية من أطباء وتمريض وتوفير الحافز المادى لهم.



وتابعت ديزيريه أن المشروع ركز على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى في معدلات الإنجاب، وهم 10 محافظات بداية من الجيزة إلى الصعيد والبحيرة، لافتةً إلى أن الأماكن الأعلى في معدلات الإنجاب هي الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.



الجدير بالذكر أن "2 كفاية" يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الإجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغيير القيم الإنجابية السائدة.



وقد تم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة وتدريب عدد من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب المتطوعات للعمل كمثقفات مجتمعيات، كما تم إفتتاح عدد ٦٤ عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريبًا نظريًا وعمليًا.