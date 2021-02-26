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ننشر خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين.. موقع وزارة التضامن الاجتماعي والشروط اللازمة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:33 ص
كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين
كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين
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ننشر خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين.. موقع وزارة التضامن الاجتماعي والشروط اللازمة

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين، شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة تزايد عن أهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين وأصحاب القدرات الخاصة، ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض معكم آخر المستجدات والشروط الواجب توافرها للاستعلام والتقديم على كارت الخدمات المتكاملة.

كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الإجتماعي 2021
وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت عن تخصيص موقع moss.gov.eg للتقديم على كارت الخدمات المتكاملة ، وكانت الوزارة قد أكدت أنها انتهت من فرز طلبات المرحلة الأولى، وأعلنت الوزارة عن عدداً من الشروط الواجب توافرها لضمان الحصول على كارت الخدمات المتكاملة والذي يسهل  على مستحقيه الحصول على كافة الخدمات بصورة سهلة، وقد أكدت الوزارة إلى أن كارت الخدمات المتكاملة متاح للفئات التالية:

- مرضى التوحد.
- الأشخاص التي لديهم مشكلة في حجم الرأس كبيرة أو صغيرة.
- أصحاب متلازمة داون.
- الأشخاص المصابين بفقد حاسة السمع والبصر.
- الأشخاص المصابة بضمور العضلات أو تيبس المفاصل.

رابط الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2021
وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تدشين رابط متخصص للاستعلام عن خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وكانت الوزارة قد أعلنت عن استكمال طلبات المرحلة الأولى لأصحاب الاحتياجات الخاصة للاستمتاع بكافة الخدمات الصحية والعلاجية في مصر، ويمكنكم الإستعلام عن كافة التفاصيل من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

ننشر خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين.. موقع وزارة التضامن الاجتماعي والشروط اللازمة

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وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

مُتاح رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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