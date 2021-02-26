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أسعار الدولار اليوم 26-2-2021 بالبنوك المصرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:00 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي
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,صل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم  الخميس26 -2-2021، بعد أن شهدت العملة الأمريكية ارتفاع طفيف خلال تعاملات أمس بالبنوك المصري، وتستعرض بوابة الفجر أسعار الدولار في البنوك.

 

 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

 15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

 15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

 15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.


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