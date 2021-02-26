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أسعار الخضر والفاكهة في مصر اليوم الجمعة 26-2-2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 26-2-2021، مع التزام الحكومة بمراقبة الاسعار  ووصلها الي المستهلك بسعر مناسب.


أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 26-2-2021:


 سجل سعر كيلو الطماطم 2.5 جنيه، فيما سعر كيلو البطاطس 2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل 7 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات، وسعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل حامى 5 جنيهات.

أما سعر كيلو الفلفل رومى فسجل 6 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الوان  15 جنيهات، وسعر كيلو ليمون 20 جنيهات، وسجل سعر كيلو بذنجان ابيض 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو بذنجان رومى 3 جنيهات، وسعر كيلو بذنجان عروس 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو كوسة 5 جنيهات ، وسجل سعر كيلو فاصوليا خضراء 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو بسله خضراء 8 جنيهات، وسعر كيلو بطاطا 5 جنيهات، وسعر كيلو قلقاس  7.5 جنيهات، وسعر كيلو كرنب 10 جنيهات، وسعر كيلو قرنبيط 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو سبانخ 4 جنيهات، وسعر كيلو ثوم 10 جنيهات، وسعر كيلو ملوخية 10 جنيهات، وسعر الكابوتشا 5 جنيهات.


أسعار الفاكهة في مصر اليوم الجمعة 26-2-2021

:

سجل سعر البرتقال السكري 2.50 و4.50 جنيهات،والبرتقال بلدي2 و4 جنيهًا والبرتقال أبو سرة 3 و5 جنيهات وتين برشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو واليوسفي بـ 3 إلى 5.50 جنيهات للكيلو والجوافة من 5 الي 7 جنيهات وفراولة 6 إلى 9 جنيهات.

 

 

وتراوح  سعر التفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكنتالوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.


التموين تراقب اسعار الخضراوات والفاكهة:


ويتابع قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين مع أسواق الجملة أسعار الخضروات والفاكهة من خلال بيان يرسل يومياً من أسواق الجملة، فضلاً عن المتابعة والمرور الميداني على تلك الأسواق.

وقد أشار البيان الوارد من سوق العبور بالقاهرة أن الطماطم تخرج من السوق بسعر 1 جنيه الي 1.8 قرش جملة لتباع في أسواق التجزئة من 2 جنية الى 3.5 للكيلو والبطاطس من 1.1 جنية الى 2.2 جنية جملة لتباع للمستهلك من 2 جنية الى 3.5 جنية، والجوافة من 5 جنية الى 7 جنية جمله لتباع للمستهلك من 7 جنية 10 جنيهات.

 


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