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أسعار الدواجن المجمدة والحية في مصر اليوم الجمعة 27 -2-2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الدواجن اليوم،  الجمعة 27-2-2021 ، في الوق التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.


أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27-2-2021:


الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها

 بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها

البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

 البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات

الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه

 لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها

 لحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 25-2-2021 :

سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح  بين 38-40 جنيها للكرتونة

 سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.

التموين تطرح كيات من الدواجن المجمدة بسعر 30 جنيه للكيلو:

استمراراً لتوجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، والخضروات والفاكهة، واللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد السادة رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية إنهم يقومون بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، بتخفيضات تتفاوت ما بين الـ 15% الي الـ 20 %، وأشار السادة رؤساء الشركات إلى ان منافذ الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية يتوافر فيها كل احتياجات المواطن من الخضر والفاكهة بتخفيضات مناسبة، مؤكدين ان الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 3 جنيه للكيلو، والبطاطس بنفس السعر، والفلفل الرومي بـ 6.50، والجوافة 8.50، لكيلو ، وأشاروا الي أن اللحوم البرازيلي المجمدة تباع بالمجمعات بـ 65 جنيه للكيلو، وكذلك اللحوم المفرومة المجمدة، وبسعر 85 جنية للسوداني الطازجة، والدواجن المجمدة 30 جنية للكيلو.

من ناحية اخري يتابع قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين مع أسواق الجملة أسعار الخضروات والفاكهة من خلال بيان يرسل يومياً من أسواق الجملة، فضلاً عن المتابعة والمرور الميداني على تلك الأسواق.

وقد أشار البيان الوارد من سوق العبور بالقاهرة أن الطماطم تخرج من السوق بسعر 1 جنيه الي 1.8 قرش جملة لتباع في أسواق التجزئة من 2 جنية الى 3.5 للكيلو والبطاطس من 1.1 جنية الى 2.2 جنية جملة لتباع للمستهلك من 2 جنية الى 3.5 جنية، والجوافة من 5 جنية الى 7 جنية جمله لتباع للمستهلك من 7 جنية 10 جنيهات

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