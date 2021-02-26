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مدير استديوهات مارفل يكشف عن مستقبل مسلسل wanda vision

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تحدث كيفين فايج المدير التنفيذي لاستديوهات مارفل، عن مستقبل مجموعة من ابرز مشاريع مارفل المستقبلية ومنها مسلسل "واندا فيشن".


ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن فايج أكد على ان طرح موسم جديد من مسلسل واندا فيشن حاليا امر غير وارد، خاصة وان الشخصية ستظهر من جديد في الجزء الثاني من افلام "دكتور سترينج".


بالإضافة لكشف فايج عن نية استديوهات مارفل لضم شخصية ديدبول للافلام المستقبلية من عالم مارفل.

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