مدير استديوهات مارفل يكشف عن مستقبل مسلسل wanda vision







ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن فايج أكد على ان طرح موسم جديد من مسلسل واندا فيشن حاليا امر غير وارد، خاصة وان الشخصية ستظهر من جديد في الجزء الثاني من افلام "دكتور سترينج".







بالإضافة لكشف فايج عن نية استديوهات مارفل لضم شخصية ديدبول للافلام المستقبلية من عالم مارفل.



تحدث كيفين فايج المدير التنفيذي لاستديوهات مارفل، عن مستقبل مجموعة من ابرز مشاريع مارفل المستقبلية ومنها مسلسل "واندا فيشن".