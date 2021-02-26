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الأرصاد: الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والصغرى 10 (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأنَّ الطقس سيكون مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري ومعتدلا السواحل الشمالية، ودافئا على جنوب سيناء مع رياح نشطة، ومائلا للدفء على شمال الصعيد، ودافئا على جنوب الصعيد.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وباردًا على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 21 والصغرى 10
الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.
مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 11
سيوة العظمى 21 والصغرى 10.
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 13.
دمياط العظمى 20 والصغرى 12.
الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 10.
السويس العظمى 21 والصغرى 11.
العريش العظمى 19 والصغرى 10.
طابا العظمى 21 والصغرى 13.
سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 5
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15.
الغردقة العظمى 24 والصغرى 14.
الفيوم العظمى 21 والصغرى 9
بني سويف العظمى 22 والصغرى 9
المنيا العظمى 22 والصغرى 8.
أسيوط العظمى 22 والصغرى 8
سوهاج العظمى 23 والصغرى 9.

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