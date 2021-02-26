Advertisements
الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود
الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:00 ص
الفجر السعودي
Advertisements
أعلن الديوان الملكي منذ قليل عن وفاة الأمير فهد بن مكمز بن عبد العزيز بن سعود.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم الجمعة البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements