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الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن الديوان الملكي منذ قليل عن وفاة الأمير فهد بن مكمز بن عبد العزيز بن سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم الجمعة البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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وفاة الامير فهد فهد بن محمد بن عبد العزيز الديوان الملكي

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