الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود

أعلن الديوان الملكي منذ قليل عن وفاة الأمير فهد بن مكمز بن عبد العزيز بن سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم الجمعة البيان التالي :

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.