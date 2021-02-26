الطالع الفلكي الجُمعَه 26/2/2021..النّوع المَطلُوب!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى السّابعة و7 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى التاسعة و5 دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 19 أمشير قبطى ، 26 شُبَاط رُومى ، 14 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:- الجَوَاز شيئ مُهِمّ ياكمال ، دَهْ غير إنّو نُصّ الدّين، وأنا أحب إنك تكون راجل متجوّز لأنّ العزوبيّة ضياع.(عبد البديع العربى من فيلم العار-1982)





*القمر فى الأسَد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مولود الأسد

زوج ممتاز خاصة فى تأمين إحتياجات زوجتة المادية والعاطفية ، كونه ينتمى للشمس المشتعلة فعواطفه بها حماسة لاتهدأ وصادق فى إنفعالاته، ولأن عواطفه تنبع من القلب فمولود الأسد يلجأ إلى الكبرياء والعجرفة كأسلوب يختبئ خلفه ليغطى به ضعفه الشديد تجاه عواطفه، لايوجد برج يُماثل الأسد فى كبرياؤه والكثير من العيوب فى تصرفاته سيكون سببها هذا الكبرياء، إذا ما تم جرح غروره وكبرياؤه فقد يُعانى بشدة لدرجة أنه قد يمرض وتعتل صحته ، عشقه للحياة المُرفهة تجعله يعمل كحافز لتحقيق هذا الطموح فى الحياة اللوكس، شهيته الجنسية مُمتازة ولها أهمية أساسيّة فى حياته ، وإذا إنخرط فى علاقة عاطفية فإنها يأخذها محمل الجد بكل رُوحه وعواطفه ، النّساء عادةً ينجذبن لهذا النوع من الرجال صاحب السّخاء والكرم فى المال والعاطفة والتى يشع بهما مولود الأسد على كل من يمرّ فى طريقه ، نقطة ضعفه الأساسية هى ضعفه تجاه عبارات المديح والإطراء.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الزراعة وحتى طهى الطعام تحتاج الوقت لتنضج والعلاقات الشخصيّة والمشاريع الجديدة ليسا إستثناءً، حتى تظهر النوايا، فى التأنّى السّلامَة.





برج الثور: إبتعد عن إفتعال المشاكل من لاشيئ ،بإمكانك توفيرالصداع على نفسك إن تمسّكت بالسكوت عند الإستفزاز المُتعمّد.





برج الجوزاء: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة والمرونة.





برج السّرطان: علاقة رومانسية قديمة قد تعود لتطفو على السطح أو فرصة لتعويض خسارة سابقة فلا تفوّت الفرصة ، طالما بالحلال.





برج الأسد: إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيجك ومكانتك أو كُن وحيداً بعيداً عن الشبهات فالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العذراء: لاتجبر نفسك على التقدم فى علاقة رومانسيّة لاتشعر معها بالرّضا، حدّد ماتريده لنفسك لتوفر على نفسك وغيرك الوقت والجهد ، والمال.





برج الميزان: الصبر فضيلة عليك أن تتحلى بها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج العقرب: ضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج القوس: لست مُضطرّاً لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج الجدى: حماية مُمتلكات العائلة لاتعنى فقط التكشير عن أنيابك ضدّ الطامعين لكن الفحص المُستمر لتلك المُمتلكات وعمليات صيانتها ،المال السّايب.





برج الدّلو: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: لا تُعطِ سِرَّكْ خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.



