تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 بمحافظة قنا ودرجات الحرارة المتوقعة

تشهد محافظة قنا، اليوم الجمعةـ حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، على معظم المناطق ومراكز المحافظة، حيث من المتوقع أن يكون الطقس جاف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وحركة الرياح تكون معتدلة، ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية.



- الدرجات المتوقعة



وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أنَّه من المتوقع درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 25، بحانب توقعها سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، كما أنَّه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.



- استعدادات المحافظة



فيما قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة خلال الأيام المقبلة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.



وأكد المحافظ على انه تم تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فوري موجها بإرسال تقارير يومية إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظة.



وشدد محافظ قنا على مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة كما وجه بمراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.



وأكد الداودي على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لاسيما شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور ومديرية الأمن والحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.



- درجات الحرارة في باقي المحافظات



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 العظمى 20

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في نخل الصغرى 08 العظمى 20

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة في الطور الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 23



