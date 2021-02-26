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رئيس جامعة حلوان للطلاب قبل الامتحان: "الكل يجيب مسطرته وقلمه" (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ناشد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الطلاب بارتداء الكمامة طوال فترة الامتحانات، واصطحاب الأدوات الشخصية معهم، قائلا: "كل واحد يجيب مسطرته أو قلمه الرصاص أو زجاجة المياه، كل واحد يجيب أدواته".

وأكد نجم، أنه وجه بإغلاق الكافيتريات في فترة الامتحانات، بهدف تأدية الطلاب امتحاناتهم مباشرة ويغادر القاعة بسلام، خاصة أن الجامعة خصصت أبواب للدخول وأخرى للخروج لعدم إحداث زحام، كما أن بين كل امتحان وآخر ساعة.

وأضاف رئيس الجامعة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة التلفزيون، اليوم الجمعة، أن الجامعة بدأت منذ صباح أمس استقبال الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية، وذلك لتهيئتهم لأجواء الامتحانات قبل بدأها، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمدن لأهميتها، والحد الأقصى للإقامة بالغرفة الواحدة طالبين فقط، وجرى تسكين أكثر من 800 طالب حتى اليوم.

ولفت إلى أنه سيتفقد عدد من الكليات خارج الحرم الجامعي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية رغم أن اليوم إجازة، من أجهزة لقياس الحرارة والتأكيد على ارتداء الكمامات وبوابات التعقيم ومراحل دخول الطلاب للمدرجات، متابعا: "أنا ونائب رئيس الجامعة أمس أجرينا قياس المسافات بين الطالب والآخر عشان تبقى زي ما الكتاب ما بيقول".

وأوضح أن ما يميز الجامعة وجود فائض في الغرف بالمدينة الجامعية، كما أن حجم الغرف واسع، وأصر أن يمر اتحاد الطلاب في المدينة الجامعية للغرف وأن يقوموا بالتوعية الخاصة بالإجراءات الاحترازية وطمأنة زملائهم الطلاب، وبث ذلك من خلال فيديو الصفحة الرسمية للجامعة بـ "يوتيوب"، مدته 3 دقائق تحت شعار "صحتك تهمنا".

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن الشباب تستمع لبعضها البعض، مضيفا: "ممكن رسالتي كرئيس جامعة وأب ليهم تجيب نتيجة بنسبة معينة، لكن في بعض الأحيان رسالة من زميله أو صديقه تجيب نسبة أعلى مني، لما يكون طالب في 4 طب أو 5 طب يوجه هذه الرسالة يبقى فيها دلالة التخصص".

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