لبنى عبدالعزيز: "لولا السيسي كان زمانا مرميين في خيم"

قالت الفنانة لبنى عبدالعزيز، إنها تتوقع مستقبل كبير لمصر، خاصة بعد أن مرت مصر بفترات صعبة، معلقة: الإخوان المسلمين تعبونا جدا.. كنت حاسة أننا هنغرق في عهدهم بدون رجعة".



وأشارت "لبنى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من لبى نداء الشعب المصري، مضيفة: "الرئيس السيسي مشي ورانا، وبيبني للمستقبل".



وانتقدت الشكاوى من بعض الأوضاع، قائلة: "الناس مش واخدة بالها إننا ممكن كان زمانا مرميين في خيم.. مستنين شوية لبن أو رغيف عيش"، متابعة: "إحنا حاسين بالحماية في ظل وجود الجيش والرئيس السيسي".

