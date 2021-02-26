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إصابة 3 إثر حادث مروري مروع بالطريق الصحراوي في قنا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب 3 أشخاص منذ قليل، في انقلاب سيارة ملاكي، بطريق قنا – نجع حمادي الصحراوي الغربي.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة كل من حامد أحمد محمد، 51 عامًا، بنزيف بالمخ، وأمل عبدالمنعم عباس، 50 عامًا، بكسر بالعمود الفقري، وأسماء عنتر أحمد، 25 عامًا، بكسر بقاع الجمجمة.
تم نقل المصابين إلى مشتفى قنا العام، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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