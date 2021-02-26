موعد مباراة الأهلي والجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة لها

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش، على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.









وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد المقبل 28 فبراير الجاري.









وستُقام مباراة الأهلي والجيش على قناة أون تايم سبورت 1، في الساعة الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.









ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في ست مباريات، وتعادل في ثلاثة لقاءات، ولم يخسر حتي الآن، وله 4 مباريات مؤجلة.









بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع عشر، برصيد 12 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في ست مباريات، وخسر في 5 لقاءات.



