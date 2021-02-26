موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم متابعة مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق برشلونة الإسباني ونظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.









ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الموافق 10 مارس المقبل ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق باريس في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.









وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة.









يذكر أن فريق باريس سان جيرمان كان قد تمكن من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على البارسا في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.