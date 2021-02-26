Advertisements

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم متابعة مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق برشلونة الإسباني ونظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.


ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الموافق 10 مارس المقبل ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق باريس في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.


وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة.


يذكر أن فريق باريس سان جيرمان كان قد تمكن من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على البارسا في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 10 ساعة

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 19 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

12:18 ص

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»