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سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26 فبراير 2021.

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء.
 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

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