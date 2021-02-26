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أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-2-2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 فبراير 2021.

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 26 فبراير، وذلك بعد أن شهدت تراجعًا ملحوظًا في نهاية تعاملات أمس الخميس بمقدار 9 جنيهات في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-2-2021 في مصر

سعر الذهب عيار 24 بين 891 إلى 894 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21  بين 780 إلى 782 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 بين 669 إلى 670 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب بين 6240 و6256 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب بين 891429 و893714 جنيهًا.

سعر الأونصة بين 27723 و27795 جنيهًا.

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