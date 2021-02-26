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تفاصيل حملة تموينية تضبط 59 مخالفة في مخابز وأسواق الدقهلية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع مشيرا الى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات التى تم تنفيذها خلال يوم واحد فقط 59 مخالفة تموينية فى مجال الاسواق والمخابز.

وقامت الحملات بمصادرة كميات من السلع التموينية والمواد الغذائية وغير الغذائية بدون فواتير وكميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات والمضبوطات.

وقرر المحافظ احالة جميع المحاضر المحررة الى النيابة العامة لاعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه م. السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

هذا ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين ان المخالفات فى مجال المخابز شملت مخالفات نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات وعدم اعطاء بون وعدم نظافة المكان.

وشملت مخالفات الاسواق والمحلات، عدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادات صحية وبيع بأزيد من الاسعار السائدة وادارة منشأة بدون ترخيص وتجميع مواد تموينية وذبح خارج السلخانة.

واضاف انه تم مصادرة 181 قطعة امبولات وفيولات طبية تم تجميعها بالمخالفة وبدون فواتير، ومصادرة 97 كيلو عسل بدون فواتير ايضا و460 كيلو سكر مخالفة تجميع مواد تموينية هذا بالاضافة الى مصادرة 30 قاروصة و55 علبة سجاير لمخالفة البيع بازيد من التسعيرة، فضلا عن مصادرة 100 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها، مؤكدا على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبة
تفاصيل حملة تموينية تضبط 59 مخالفة في مخابز وأسواق الدقهلية
تفاصيل حملة تموينية تضبط 59 مخالفة في مخابز وأسواق الدقهلية
تفاصيل حملة تموينية تضبط 59 مخالفة في مخابز وأسواق الدقهلية
تفاصيل حملة تموينية تضبط 59 مخالفة في مخابز وأسواق الدقهلية
تفاصيل حملة تموينية تضبط 59 مخالفة في مخابز وأسواق الدقهلية
تفاصيل حملة تموينية تضبط 59 مخالفة في مخابز وأسواق الدقهلية
تفاصيل حملة تموينية تضبط 59 مخالفة في مخابز وأسواق الدقهلية
تفاصيل حملة تموينية تضبط 59 مخالفة في مخابز وأسواق الدقهلية

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