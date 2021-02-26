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"تحيا مصر": نعمل بـ19 محافظة في مبادرة "نور حياة"

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار تعمل في 19 محافظة منذ إطلاقها في يناير 2019، حيث يتم إرسال قوافل متنقلة في مراكز الشباب أو في اماكن يتم تحديدها كنقطة التقاء لتجميع المواطنين فيها لإجراء الكشف الطبي للنظارة أو تسليم العلاج، ويكون الكشف مبدئيا، ولو كانت الحالة لا تتطلب تدخلا جراحيا فإنها تتسلم العلاج من الصيدلية، أو يجرى عمل كشف نظارة لها، وفي الأسبوع التالي تتسلم النظارة من خلال منظمة المجتمع المدني التي تتعاون مع المبادرة، ولو كانت الحالة في حاجة إى تدخل جراحي فإنها تتحول إلى أقرب مستشفى عسكري من إجمالي 17 مستشفى عسكري، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف "مختار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، "كل الخدمات التي نقدمها بالمجان، وهو ما ينطبق على أي خدمة يقدمها صندوق تحيا مصر، ونسعى إلى التكامل مع الجهود التي تبذلها الدولة من خلال أنشطة صناعية صحية أو في توفير سكن كريم أو التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية وصولا لمواجهة الكوارث والأزمات على غرار ما حدث في مواجهة السيول وجائحة كورونا".

وتابع: "نحاول استخدام الموارد الموجودة في صندوق تحيا مصر أحسن استغلال وذلك من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة وبقية منظمات المجتمع المدني، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، وأكثر من 500 مجتمع مدني على مستوى الجمهورية ضمانا لعدم تكرار الجهود التي نبذلها والخدمات التي نقدمها للمواطنين، فمثلًا شراكة الصندوق ما وزارة الصحة والسكان أسفر عن تجديد 40% من أجهزة غسيل الكلوي".

وأردف، أن الصندوق يعمل على تقديم أفضل خدمة مميزة للمواطنين، كما يجرى الأطباء بإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة الجراحات: "نحجز في غرفة العمليات بالمستشفى العسكري كل خميس وجمعة، حتى لا نؤثر على نشاط المستشفى".

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نور وحياة محافظات عمليات تحيا مصر

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