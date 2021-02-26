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الأوقاف: إطعام الجائع أفضل من بناء الجامع (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الشيخ محمد الكيلاني، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن الصدقة برهان أي دليل على قرب العبد من الله، حيث أن الصدقة بها إحساس بالمحتاج، والفقير، مضيفا: "الصالحون يتقربون إلى الله بإخراج الصدقات".

وأشار "الكيلاني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن إطعام الجائع أفضل من بناء الجامع، مستدلا بحديث الرسول الكريم "واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، قِيلَ: مَنْ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذي لا يأْمنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ".

وأضاف مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، "قبل ما تعطي المحتاج ربنا يكون أثابك"، مؤكدا أن الصدقات عبادة كبيرة.

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مساجد الجامع الجائع الاوقاف

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