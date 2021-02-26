خلال ٢٤ ساعة.. ضبط 12567 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية



أسفرت جھود أجھزة وزارة الداخلیة على مستوى الجمھوریة، خلال 24 ساعة عن ضبط 12567 شخص لعدم إرتدائھم الكمامات الواقیة، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة

لعدد 12477 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونیة والعرض على النیابة العامة حیال 90 شخص.



كما تم تحریر 634 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق. لم یسددوا الغرامة المقرر، وضبط 182 قضیة فى مجال منع تداوب الأرجیلة، بإجمالى مضبوطات 1259 أرجیلة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة والعرض على النیابة العامة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلیة على سلامة المواطنین وتنفیذًا للإجراءات الإحترازیة التى تتخذھا أجھزة الدولة للحد من إنتشار فیروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجھة تداعیات إنتشار الفیروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابیر الإحترازیة والوقائیة لحمایة المواطنین

والحد من إنتشار فیروس "كورونا" والمتضمن تنظیم مواعید فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جمیع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقیة.



جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنین.