ضبط شخص لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته أقمشة مستوردة مجهولة المصدر بالسلام

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من الأقمشة وجميعها مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة صاحب مخزن أقمشة كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته أقمشة مستوردة مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، بقصد طرحها بالاسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

