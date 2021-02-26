



مسرحية بودي جارد للزعيم عادل إمام تتصدر تريند جوجل قبل عرضها على منصة "شاهد VIP "





تصدرت مسرحية بودي جارد بطولة الزعيم عادل إمام محرك البحث جوجل، بعد الإعلان عن العرض الأول والحصري من خلال منصة "شاهد VIP" الإلكترونية، حيث حصلت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على حقوق عرض مسرحية بودي جارد ، لتثير الجدل حول عرضها للمرة الأولى.





تداول رواد صفحات السوشيال ميديا، خبر إعلان العرض لمسرحية بودي جارد، ما أثار حالة جدل بين الجمهور، خاصة بعد إيقاف عرضها من على خشبة المسرح منذ أكثر من ١١ عاما.





وتوقف عرض مسرحية بودي جارد للزعيم عادل أمام في عام 2010، بعد أن ظلت تعرض لمدة 11 موسما متواصلا منذ عام 1999.





وظلت المسرحية حبيسة الأدراج 11 سنة بعد عدد من المفاوضات التي باءت بالفشل لعرضها عبر شاشات التلفزيون مع المنتج سمير خفاجي للمبالغة في بيعها بسعر كبير للقنوات التلفزيونية، ليأتي المستشار تركي آل الشيخ نهاية العام الماضي بشراء المسرحية ويهديها إلى منصة شاهد السعودية ليتم عرضها عبر المنصة بعد فترة تجاوزت الـ11 أعوام من توقف عرضها.





تدور أحداث المسرحية حول السجين «أدهم» الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون «سعد»، المتهم بسرقة ملايين الجنيهات، وكان يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته «عائشة» التي تقع في حب «أدهم»، وبمرور الوقت يكتشف ذلك صديق زوجها ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف «سعد» خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ«أدهم»، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن «أدهم» يقف عقبة في طريقه.





بدأ فريق عمل مسرحية بودي جارد للزعيم عادل إمام عرضها على خشبة مسرح الهرم عام 1999، وبعد عرضها بعام واحد توفي بطل من أبطال العمل، هو الفنان مصطفى متولي شقيق زوجة الفنان عادل امام، قبل تسجيل العمل تلفزيونيا، وكان بديلة الفنان محمد أبوداود، كما تم استبدال الفنانة شيرين سيف النصر بالفنانة رغدة لفترة عام واحد، لتعود شيرين مرة أخر ويتم تصوير المسرحية بها.





تعتبر مسرحية بودي جارد آخر أعمال الزعيم عادل امام على خشبة المسرح، لتتوقف العروض على خشبة مسرح الهرم ولم يقدم عليها أي عرض مسرحي مرة أخرى حتى يعود المسرح بعرض مسرحية «أهلا وسهلا» للفنان محمد رمضان عام 2017.





وظل عرض المسرحية مستمرة لمدة 11 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا بالوطن العربي، حيث تم عرض المسرحية في عدد كبير من دول الوطن العربي منها المغرب وتونس والإمارات والجزائر وسوريا والبحرين.





وتوقف العرض من قِبل المنتج سمير خفاجي في 2010 بسبب ركود المسرح، كما تعد المسرحية أطول عرض مسرحي عربي حتى هذه اللحظة.





مسرحية بودي جارد بطولة الفنان عادل امام ومصطفي متولي وسعيد عبدالغني وعزت أبوعوف وشيرين سيف النصر ورغده ومحمد داود ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي أمام.





وخلال الفترة المقبلة سيتم عرض مسرحية بودي جارد ، بعد 22 عاما من بدء عرضها عام 1999 عبر منصة «شاهد» برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.



