



استعلم الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة السادسة.. موعد صرف الـ 500 جنيه و خطوات الاستعلام أونلاين





استعلم الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة، تتزايد عمليات البحث يومياً على موعد صرف المنحة السادسة للعمالة الغير منتظمة والتي قد أعلنت عنها وزارة القوى العاملة تزامناً مع الموجة الأولى لفيروس كورونا والتي تسببت في قرارات كثيرة اتخذتها الحكومة المصرية والتي أثرت سلبياً على دخل المواطن المصري لما يقرب من عام، وكان الدكتور مصطفى مدبولي الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن الوزارة تتابع كافة التفاصيل الخاصة بموعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة الغير منتظمة لدعم محدودي الدخل والعمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.





موعد صرف الدفعة السادسة منحة العمالة الغير منتظمة 2021

وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة أنه من المقرر أن تبدأ الحكومة في صرف دفعة شهر فبراير من منحة العمالة الغير منتظمة بداية من يوم 7 مارس المقبل، وأضاف المصدر إلى أنه سوف يتم إرسال رسائل إلى المواطنين المستحقين للمنحة بداية من 6 مارس المقبل، وسوف يكون الصرف متاح في مكاتب البريد الموجودة في كافة محافظات الجمهورية، أو من خلال فروع فودافون كاش أو أورانج كاش وذلك للأشخاص التي لديهم محافظ إلكترونية هذا بالإضافة إلى إتاحة صرف المنحة من ماكينات الصراف الآلي للأشخاص أصحاب الفيزا والبطاقات الإئتمانية.





خطوات الإستعلام عن أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة 2021

وناشدت وزارة القوى العاملة مواطنيها ضرورة الالتزام بكافة الاحتياطات الاحترازية والإلتزام بالتباعد الإجتماعي خلال تواجدهم في منافذ صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة الغير منتظمة حفاظاً على سلامتهم وعدم التعرض للإصابة بفيروس كورونا ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن أسماء المستفيدين و المستحقين للمنحة.





- الدخول على رابط وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

- الإتصال على الخط الساخن لوزارة القوى العاملة 142.

- التواصل على الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على الفيس بوك.



