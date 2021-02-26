خلال 24 ساعة.. المنافذ تنفذ 229 حكما قضائيا متنوعا





واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها خلال 24 ساعة، والتي أسفرت عن تنفسذ (229) حكم قضائى متنوع وضبط 26 قضية أمن العام.





نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (9) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستلزمات طبية)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط (3) قضايا.





تمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (26) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1280) مخالفة مرورية متنوعة.





قامت فى مجال تنفيذ الأحكام، بتنفيذ (229) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط (1) قضية.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

