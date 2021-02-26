كشف ملابسات سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات بالإسكندرية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من أحدالأشخاص"مدير شركة للإستيراد والتصدير كائنة بدائرة القسم" باكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالي.وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم ( 9 أشخاص – أحدهم عامل سابق بالشركة ونجل سائق بالشركة – مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لأربعة منهم معلومات جنائية) وبحوزة أحدهم (طبنجة صوت وعدد من الطلقات).و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث استغل أحدهم سابقة عمله بالشركة محل البلاغ وقيامه بإستخراج نسخة من المفاتيح الخاصة بها وعلمه بمكان تواجد الخزينة، وأن يوم إرتكاب الواقعة أجازة للعاملين بالشركة، حيث توجه المتهمين لمكان الواقعة ودلف إثنين منهم لمقر الشركة مستخدمين المفاتيح المصطنعة وقيام باقى المتهمين بمراقبة محيط المكان وتمكنا من الإستيلاء على الخزينة وفروا هاربين.وبإرشادهم تم ضبط الخزينة ( مقطعة) وكذا الآداة المستخدمة عبارة عن ( صاروخ كهربائي ) ومبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، وأضاف المتهمين قيامهم بشراء بعض المتعلقات الشخصية لهم (هواتف محمولة – دراجة نارية – شاشة عرض – بوتاجاز – مشغولات ذهبية) وإعترفوا بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.