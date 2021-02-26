Advertisements

كشف ملابسات سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات بالإسكندرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من أحدالأشخاص"مدير شركة للإستيراد والتصدير كائنة بدائرة القسم" باكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم ( 9 أشخاص – أحدهم عامل سابق بالشركة ونجل سائق بالشركة – مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لأربعة منهم معلومات جنائية) وبحوزة أحدهم (طبنجة صوت وعدد من الطلقات).

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث استغل أحدهم سابقة عمله بالشركة محل البلاغ وقيامه بإستخراج نسخة من المفاتيح الخاصة بها وعلمه بمكان تواجد الخزينة، وأن يوم إرتكاب الواقعة أجازة للعاملين بالشركة، حيث توجه المتهمين لمكان الواقعة ودلف إثنين منهم لمقر الشركة مستخدمين المفاتيح المصطنعة وقيام باقى المتهمين بمراقبة محيط المكان وتمكنا من الإستيلاء على الخزينة وفروا هاربين.

وبإرشادهم تم ضبط الخزينة ( مقطعة) وكذا الآداة المستخدمة عبارة عن ( صاروخ كهربائي ) ومبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، وأضاف المتهمين قيامهم بشراء بعض المتعلقات الشخصية لهم (هواتف محمولة – دراجة نارية – شاشة عرض – بوتاجاز – مشغولات ذهبية) وإعترفوا بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سرقة خزينة حوادث الفجر الاسكندرية

أخبار تهمك

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ 33 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 12 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل بعد سرقته 220 ألف جنيه و7155 دولار من خزينة شركة بالمحلة

"المفتاح المصطنع".. ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن بمدينة نصر

ننشر اعترافات المتهمين بالسطو المسلح على مصنع بلاستيك بأكتوبر

بـ"أسلوب كسر الباب".. ضبط 3 لسرقتهم خزينة محل ملابس بالموسكي

ضبط المتهمين بسرقة 360 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بالمعادي

"حاميها حراميها".. سقوط مدير فرع شركة لسرقته خزينتها بحلوان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

11:32 ص

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»