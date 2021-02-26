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أخصائي تغذية علاجية يحذر من مادة مسرطنة تستخدم في الفينو والكرواسون (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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حذر الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، من تناول الوجبات السريعة، موضحًا: "في مرضى كتير بسبب الأكل في الشارع، لأنه يتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي والقولون العصبي والانتفاخ والامساك المزمن والاسهال المزمن.. ده بيبقى عايش على أكل الشارع، وعندما نبحث في الأمر نجد أنه مصاب بجرثومة المعدة، إذ تأكل جدار المعدة لوقت طويل".

وحذر "سالم"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة التلفزيون المصري، اليوم الجمعة، من الجبن من أصل الدهن النباتي، موضحا أنها عبارة عن زيت النخيل، وهو من الزيوت البشعة رخيصة الثمن وتسبب مشكلات صحية كبيرة، مضيفا: "بيلعب في جدار الخلية الحية وقد تتسبب في نمو خلايا سرطانية، أما الجبنة القريش فهي صحية أكثر من أي نوع آخر من الجبن".

وتابع: "يجب التوقف عن تناول عن تناول أي جبن من أصل دهن نباتي، ولا مشكلة من تناول الجبن الرومي، لكن يجب شراؤها من مكان موثوق منه، لأنها إذا كانت قديمة مثل سنة أو سنتين على سبيل المثال، فقد تشهد نمو فطريات تصيب الكبد وتسبب مشكلات صحية كبيرة له".

أما بالنسبة إلى مادة برومات البوتاسيوم، قال إنها تضاف إلى الدقيق لزيادة لونه الأبيض، وتستخدم في الخبز الفينو والكرواسون، متابعا: "بتفرق في الطعم والشكل، وهي مادة مسرطنة وجرى وقف استخدامها من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية منذ ثمانينات القرن الماضي، كما أوقفت نيجريا استخدامها في عام 2000".

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