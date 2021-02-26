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الرئيس السيسي يهنئ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد إجرائه جراحة ناجحة وتمام الشفاء

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:04 ص
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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الرئيس السيسي يهنئ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد إجرائه جراحة ناجحة وتمام الشفاء

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خالص التهاني لولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع محمد بن سلمان، على تمام الشفاء والعافية، متمنيا من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية.

وقال الرئيس: "أتقدم بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنياً من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية، وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن ولي العهد السعودي، خضع صباح أمس الأول الأربعاء، لعملية جراحية في "مستشفى الملك فيصل التخصصي" بالعاصمة "الرياض".

وأشار الديوان الملكي السعودي، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غادر المستشفى عقب إجراء العملية التي تكللت بالنجاح.

وكان الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، بعث برقية تهنئة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد لعزيز بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

كما بعث نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى العاهل السعودي.

الرئيس السيسي يهنئ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد إجرائه جراحة ناجحة وتمام الشفاء


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