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بعد 9 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة
الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:11 ص
هبة عبد الحفيظ
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أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام 3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم– لهم معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال إرتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مقص حديدى المستخدم فى إرتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب 9 جرائم سرقات متنوعة.
وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى مخفيها عاطلين - سيئى النية – مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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