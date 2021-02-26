بعد 9 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة







أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام 3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم– لهم معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال إرتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مقص حديدى المستخدم فى إرتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب 9 جرائم سرقات متنوعة.



وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى مخفيها عاطلين - سيئى النية – مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

