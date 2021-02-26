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بعد 9 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام 3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم– لهم معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال إرتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مقص حديدى المستخدم فى إرتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب 9 جرائم سرقات متنوعة.

وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى مخفيها عاطلين - سيئى النية – مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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