المكتب التجاري بجدة ينجح في الافراج عن شحنة منتجات غذائية مصرية محتجزة بالموانئ السعودية





نجح المكتب التجاري المصري بجدة في الافراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لاحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية.





وكان المكتب التجاري المصرى قد تلقى اخطاراً من الشركة المصرية المصدرة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية بإحتجاز شحنة جبن رومى في الموانئ السعودية، حيث قام المكتب باجراء إتصالات مكثفة مع الجهات السعودية المعنية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية للافراج عن الشحنة، حيث اسفرت جهود المكتب فى الافراج عن الشحنة وتم اخطار الشركة المصرية وكذا الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.





وفى هذا الصدد اكد الدكتور احمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري ضرورة اتباع الشركات المصرية المصدرة للإجراءات الموضوعة من قبل الجهات السعودية والخاصة باستيراد المنتجات الغذائية وذلك لتجنب أية مشكلات أو خسائر تتكبدها الشركات المصرية وحرصاً على نفاذ صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسوق السعودي والذي يُعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية بقيمة بلغت نحو (308) مليون دولار عام 2020.