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الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بالفيوم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة سنورس.

وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجان المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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