الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

تمكن الأهلي من عقد أول صفقاته الصيفية بالتعاقد مع كريم فؤاد نجم نادي النجوم المعار إلى إنبي ونجم المنتخب الأولمبي.









وحصل الأهلي على توقيع كريم فؤاد وأنهى التفاوض مع مسئولي النجوم على التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي لمدة 5 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.









وأفاد عبد الناصر محمد مدير كرة القدم في إ نبي في تصريحات صحفية بأن المبلغ المطلوب من النجوم بشأن تفعيل عقد كريم فؤاد كبير خصوصا أن سياسة ناديه تعتمد على بيع اللاعبين المميزين وتسويقهم محليا وخارجيا لكن شراء لاعبين بأرقام مادية كبيرة في ذلك التوقيت سيكون صعبا للغاية.









وألمح عبد الناصر محمد أن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين ويعتمد عليه حلمي طولان كركيزة أساسية في صفوف الفريق كما تمنى استمرار اللاعب معهم لما يمثله من إضافة كبيرة للفريق.









وأوضح عبد الناصر محمد أن المبلغ المطلوب لتفعيل عقد شراء كريم فؤاد كبير ، حيث يبلغ قدره 15 مليون جنيه وسياسة إنبي لا تعتمد على دفع مبالغ مالية كبيرة في اللاعبين من أجل التعاقد معهم.









وأكد عبد الناصر محمد أن كريم فؤاد يبذل قصارى جهده في الوقت الحالي من أجل الاستعداد لأولمبياد طوكيو خاصة أنه نال إعجاب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وشارك اللاعب برفقة الفراعنة في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والتي أقيمت في مصر في الفترة الماضية.









يذكر أن إنبي تعاقد مع كريم فؤاد قبل بداية الموسم الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة وتنتهي عقب نهاية الموسم الحالي مع وجود بند في عقده يفيد بأولوية إنبي في شراؤه بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع كريم فؤاد لإعارته ولكن في حالة وصوله عرضًا أوروبيًا وليس عرضًا محليًا.