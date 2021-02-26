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شاهد.. محمد هنيدي لجمهوره: "اللي بيخاف يروح"

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
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شارك الفنان محمد هنيدي متابعيه على فيس بوك البوستر الدعائي فليمه الجديد النمس والإنس والمقرر عرضة خلال أيام بدور العرض.


وعلق هنيدي على البوستر قائلا " الانس والنمس ، واللي بيخاف يروح  قريبا في السينمات".



فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.


يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

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