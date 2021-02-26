Advertisements
تعرف على ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز
الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:20 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
يتصدر نادي اتليتكو مدريد جدول ترتيب بطولة الدروي الاسباني الممتاز بعد مرور 25 جولة.
وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:
1 – أتلتيكو مدريد – 55 نقطة.
2 – ريال مدريد – 52 نقطة.
3 – إشبيلية – 48 نقطة.
4 – برشلونة – 47 نقطة.
5 – ريال سوسيداد – 41 نقطة.
6 – فياريال – 37 نقطة.
7 – ريال بيتيس – 36 نقطة.
8 – ليفانتي – 31 نقطة.
9 – غرناطة – 30 نقطة.
10 – أتلتيك بيلباو – 29 نقطة.
11 – سيلتا فيجو – 29 نقطة.
12 – فالنسيا – 27 نقطة.
13 – أوساسونا – 25 نقطة.
14 – قادش – 25 نقطة.
15 – خيتافي – 24 نقطة.
16- ديبورتيفو ألافيس – 22 نقطة.
17- إيبار – 21 نقطة.
18- إلتشي – 21 نقطة.
19- بلد الوليد – 21 نقطة.
Advertisements