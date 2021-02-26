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ضبط 125 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط 125 طربة لمخدر الحشيش، سلاح أبيض، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم بمطروح، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه، والهاتف للتواصل مع عملائه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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