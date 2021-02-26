ماذا تعني طهارة الباطن؟.. عالم بالأوقاف يجيب (فيديو)

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أن العبادة لا تصح إلا بالطهارة، مضيفا أن عبادة الصلاة مثال على ذلك بأنه يجب على مؤديها أن يكون نقيا.



وأوضح كيلاني خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن الطهارة نوعين، طهارة من الحدث الأكبر كطهارة الجنابة، والحدث الأصغر الوضوء.



ولفت إلى أن طهارة الباطن تعني سلامة القلب، مؤكدا أنها محور الدين بمعنى أن يكون الإنسان في طهر ونقاء قلبي.

