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ضبط 5 مصانع بدون ترخيص في حملة للمسطحات بالقليوبية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت الإدارة العامة لشرطة المسطحات في القليوبية، 5 مصانع بدون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية، وتضع علامات تجارية للغير ومجهولة المصدر، كما جرى ضبط مصنع لإعادة تدوير الأقطان بالقناطر الخيرية، تحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا يفيد شن حملة مكبرة، بإشراف اللواء هشام عبدالغفار مدير مباحث الإدارة العامة للبيئة والمسطحات، وقادها العقيد محمد محاريق رئيس مباحث المسطحات، واستهدفت الحملة مصانع بير السلم والغير مرخصة في القناطر الخيرية.

وأسفرت الحمله عن ضبط 5 مصانع لتعبئة المواد الغذائية، تبين أن هذه المصانع تستخدم علامات تجارية مقلدة ومجهولة المصدر، بقصد الغش والتدليس، وتحقيق أرباح غير مشروعية،
كما أسفرت الحمله عن ضبط مصنع لإعادة تدوير الأقطان.

وتحفظت الحملة على المصانع وأدوات الإنتاج وكميات كبيرة من المواد الغذائية، وتقرر تشميع المصانع تحت تصرف النيابة العامة.

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