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خلال 24 ساعة.. ضبط 5827 مخالفة مرورية متنوعة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5827) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:


ضبط (2444) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(305) مخالفة السير بدون تراخيص، و(19) مخالفة موقف عشوائى، و(25) مخالفات شروط التراخيص.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


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