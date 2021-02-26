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حصيلة صادرات النفط تتراجع لـ 456 مليار ريال في عام 2020

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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 شهدت إيرادات صادرات النفط بالمملكة العربية السعودية تراجعا خلال عام 2020م على أساس سنوي؛ وسط انخفاض ملحوظ لأسعار الخام بمستويات متدنية على مدار العام، ولاسيما منذ شهر مارس/ آذار الذي شهد خلافات داخل أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا حول مستويات الإنتاج، فضلا عن الانكماش بالنشاط الاقتصادي عالميا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهرت إحصائية تستند لبيانات رسمية للهيئة العامة للإحصاء، تراجع حصيلة صادرات النفط (الخام والمنتجات) بالمملكة بنسبة 39.6% في عام 2020م على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 299.13 مليار ريال عن العام السابق.

وبلغت عوائد صادرات النفط بالمملكة 456.05 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 755.17 مليار ريال في عام 2019.

وانخفضت قيمة الصادرات خلال 11 شهرا على التوالي في عام 2020، باستثناء يناير/ كانون الثاني والذي سجل نموا طفيفا بعوائد صادرات النفط بالمملكة لتبلغ 66.69 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 0.27%.

وسجل شهر أبريل/ نيسان أعلى وتيرة تراجع بحصيلة صادرات النفط في السعودية خلال عام 2020؛ بانخفاض نسبته 65.4%، بإجمالي 24 مليار ريال، مقابل 69.34 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق.

وهبطت عوائد الصادرات لأدنى مستوى في شهر مايو/ أيار خلال العام الماضي؛ بإجمالي 23.87 مليار ريال، لتتراجع على أساس سنوي 64.98%، مقابل 68.14 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2019.

وارتفعت الصادرات النفطية في ديسمبر/ كانون الأول لثالث أعلى مستوياتها في عام 2020 لتبلغ 46.39 مليار ريال، وهو أعلى مستوى منذ أن بلغت 50.32 مليار ريال في فبراير/ شباط.

وشهدت صادرات المملكة السلعية (البترولية وغير البترولية) انخفاضا نسبته 33% في 2020 على أساس سنوي، لتبلغ 657.56 مليار ريال، مقابل 981.38 مليار ريال في العام السابق.

وشكلت الصادرات النفطية 69.35% من إجمالي قيمة صادرات المملكة السلعية في 2020

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صادرات النفط السعودية

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