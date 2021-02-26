حقيقة وجود عرض رسمي من تركيا لضم نجم الأهلي

أوضح مسئولو النادي الأهلي حقيقة ما تردد بشأن وصول عرضًا تركيًا للاعب المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد مسئولو النادي الأهلي أنه لم يصل أي عروض رسمية من تركيا لضم أليو ديانج، وأن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، موضحًا أنه حال وصول عرضًا سيتم دراسته جيدا قبل اتخاذ قرار بشأنه.





وترحب إدارة النادي الأهلي برحيل أليو ديانج في الصيف المقبل بشرط وصول عرض رسمي قوي لضم اللاعب.





وذكرت تقارير صحفية تركية عن اهتمام نادي جالاتا سراي التركي بالحصول على خدمات أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو الأمر الذي نفاه الأهلي تمامًا.



